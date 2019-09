Lite in strada a Barlassina finisce con una denuncia.

Lite in strada tra due automobilisti

Attimi di tensione sabato 21 settembre intorno alle 12 in via Degli Artigiani, dove è scoppiata una discussione tra due automobilisti che rischiavano di fare un incidente. Ma invece di ripartire ciascuno per la propria strada i due si sono messi a questionare, gli animi si sono presto scaldati e la lite è ben presto degenerata.

Metalmeccanico colpisce il lunotto con la chiave inglese

Al culmine del diverbio uno dei due, G.C., un barlassinese nativo della Germania, classe 1967, coniugato, incensurato, di professione metalmeccanico, è sceso dalla sua «Lancia Lybra» impugnando una chiave inglese, con la quale ha infranto il lunotto posteriore della «Citroen C3» dell’altro automobilista, un 30enne di Como, rivolgendogli frasi molto minacciose.

Denunciato dai Carabinieri

Immediata la chiamata al «112». In via Degli Artigiani, una volta lanciato l’allarme, sono subito accorsi i Carabinieri, che hanno denunciato il barlassinese per danneggiamento aggravato, minacce e porto di armi o oggetti atti a offendere.