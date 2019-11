Lite in strada finisce a schiaffi. E’ successo a Lentate sul Seveso, dove per una banale controversia stradale il conducente di un autobus e il passeggero di un’auto sono venuti alle mani, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri.

Lite in strada a Lentate sul Seveso

Dopo l’episodio di qualche giorno fa a Desio, dove dopo un tamponamento si è assistito a scene da film (LEGGI QUI LA NOTIZIA), mercoledì 13 novembre intorno alle 13 è scoppiata un’altra discussione in strada e dalle parole si è passati ai fatti. E’ successo in via XXIV Maggio a Camnago. I militari della stazione locale, impegnati in un servizio perlustrativo, sono intervenuti per sedare un diverbio tra un autista varedese classe 1966 e il passeggero di un’auto, un lentatese classe 1997, operaio.

Schiaffi tra autista di un pullman e un automobilista

In base a quanto ricostruito, per futili motivi legati a questioni stradali si sarebbero presto accesi i toni tra il conducente dell’autobus “Iveco Crossway Low Entry” della compagnia di trasporto pubblico “Air Pullman” S.p.A.” percorrente la tratta Milano-Comasina (MI) – Cantù (CO) e il passeggero di una Fiat Punto. Una volta intervenuti per sedare gli animi i Carabinieri hanno infatti accertato che poco prima il passeggero della Punto avrebbe verbalmente offeso l’autista dell’autobus e che, successivamente, sarebbero scesi dai rispettivi mezzi colpendosi vicendevolmente con uno schiaffo. Entrambi i soggetti coinvolti, illesi, hanno espresso la volontà di non voler sporgere alcuna denuncia.