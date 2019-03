Poco prima delle 11 di domenica lite e botte fra due uomini nei pressi del passaggio a livello di via Novara, a Cesano Maderno. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e ambulanza.

Lite e aggressione in via Novara

Domenica mattina a Cesano Maderno diverbio e botte fra due uomini nei pressi del passaggio a livello di via Novara, all’altezza del civico 25. E’ accaduto poco fa, qualche minuto prima delle 11. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della Compagnia di Desio per riportare la calma e ricostruire l’accaduto attraverso la testimonianza delle parti in causa. Entrambi sono stati generalizzati.

Ferito uno dei due contendenti

Il pestaggio è stato segnalato alle forze dell’ordine con numerose telefonate dei passanti. Coinvolti un 35enne e un 64enne mentre una donna è intervenuta per dividere i litiganti. Sul posto è accorso il personale del “118” della Croce Bianca di Seveso per soccorrere uno dei due contendenti. Le sue condizioni comunque non erano gravi. Al momento non sono note le motivazioni all’origine dell’alterco sulla pubblica via.