Una banale lite per un posto sul treno è finita in ospedale. E’ successo stamattina alla stazione ferroviaria di Lentate sul Seveso, in via XXIV Maggio.

Lite per un posto a sedere sul treno

E’ successo poco dopo le 8 di oggi, venerdì 14 settembre. Due ragazzi, di 18 e 20 anni, hanno iniziato a contendersi un posto a sedere sul treno. La discussione, nata per futili motivi, è ben presto degenerata e i due hanno iniziato ad azzuffarsi. Per dividerli è stato necessario l’intervento di un terzo ragazzo.

In stazione Carabinieri e ambulanza

Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri, che hanno compiuto gli accertamenti del caso, e un’ambulanza della Croce d’argento di Limbiate, che ha trasferito entrambi i contendenti in codice verde all’ospedale di Desio.

LEGGI ANCHE:

Senza biglietto sul treno arrivano i carabinieri

Stranieri senza biglietto bloccano un treno a Lissone

Sul treno con una tanica di benzina e una bombola di gas

Devastano treno, vandali fermati e denunciati