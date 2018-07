Lite nel parcheggio del supermarket finisce con una botta in testa, rapina e scazzottata nel piazzale della stazione. Estate bollente a Seregno.

Lite e aggressione nel parcheggio del supermarket

Lite mercoledì, verso le 16, nell’area di sosta del supermercato Eurospin in via Nazioni Unite. Un cinquantenne stava parcheggiando l’auto quando un altro automobilista nel pretendere il posto l’ha colpito con un cazzotto. L’aggressore si è allontanato, il cinquantenne è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio, in codice verde. Prima ha avvertito i Carabinieri, accorsi sul posto .

Rapina nel piazzale della stazione ferroviaria

Intorno alla mezzanotte di martedì, nel piazzale della stazione, un marocchino di appena 16 anni è stato avvicinato da un extracomunitario, che aveva un coltellino in pugno con il quale si è fatto consegnare dal minorenne il cellulare. Poi è scappato a piedi. Raccolta la testimonianza della vittima, i militari dell’Arma sono sulle tracce del rapinatore nordafricano. Proprio per contenere gli episodi di violenza in zona stazione, i Carabinieri con l’ausilio della Polizia locale hanno intensificato i controlli.

Lite e scazzottata in piazza XXV Aprile

Violento diverbio e botte fra due stranieri anche il giorno precedente in piazza XXV Aprile. I militari sono intervenuti tra il 17 e il 18 luglio, poco dopo mezzanotte. Al culmine di un’accesa discussione, due stranieri di 23 e 33 anni si sono picchiati, forse per ruggini pregresse. La scazzottata si è conclusa con un pugno di in testa. Sul posto Carabinieri, due ambulanze e l’Automedica attivati in codice rosso, poi le condizioni del ferito sono apparse meno gravi del previsto.