Lite sul treno, in stazione intervengono le forze dell’ordine. E’ successo poco fa a Cesano Maderno. Pesanti ritardi sulla circolazione ferroviaria.

Lite sul treno, in stazione intervengono le forze dell’ordine

Lite sul treno in direzione Milano, alla stazione ferroviaria di via Volta a Cesano Maderno intervengono le forze dell’ordine. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca sezione di Cesano, i carabinieri della Compagnia di Desio e i militari dell’Esercito. In base all’Agenzia regionale dell’emergenza urgenza sarebbe stato soccorso un giovane di 21 anni.

Ritardi sulla circolazione

A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine sul treno, i convogli della stessa direttrice stanno subendo inevitabili ritardi. Trenord informa ad esempio che il treno 662 (Asso 16.33 – Milano Cadorna 17.53) viaggia con 43 minuti di ritardo. E’ attualmente fermo alla stazione di Seveso.