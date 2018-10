Lite tra colleghi alla Econord di via Piave a Meda, sul posto Carabinieri e ambulanza.

Lite tra colleghi alla Econord

Attimi di tensione poco prima di mezzogiorno alla Econord di via Piave 68, dove due colleghi si sarebbero aggrediti verbalmente. L’esatta dinamica dell’episodio è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Seregno, prontamente giunti sul posto, ma in base a quanto è stato possibile ricostruire finora parrebbe che due operai, entrambi in servizio alla Econord, avrebbero incominciato a discutere all’esterno della sede lavorativa, per poi continuare all’interno. I toni si sono ben presto accesi e, temendo che dalle parole si passasse ai fatti, sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Sul posto si sono precipitate due pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza di Seregno Soccorso, i cui sanitari hanno trasferito uno dei contendenti, un 30enne di Garbagnate, visibilmente agitato, all’ospedale di Desio per accertamenti.