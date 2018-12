Lite tra ubriachi finisce a bottigliate. E’ successo poco prima delle 19 di oggi, venerdì 7 dicembre, alla stazione ferroviaria di Seveso.

Lite tra ubriachi in stazione

In base alle prime informazioni raccolte parrebbe che sia nata una discussione tra due persone che avevano alzato un po’ troppo il gomito. Nel giro di poco gli animi si sarebbero scaldati e uno dei due contendenti avrebbe scagliato una bottiglia contro l’altro. L’esatta dinamica dell’episodio è comunque al vaglio dei Carabinieri, prontamente accorsi sul posto. E’ stato richiesto anche l’intervento dei sanitari del 118, giunti in stazione con un’ambulanza di Seregno Soccorso, allertata in codice giallo. Ma alla fine la persona colpita, un 48enne, ha rifiutato il trasporto.