Litiga col marito e lo colpisce con un pennello, è stata denunciata per lesioni personali aggravate una 43enne di Lentate sul Seveso.

Litiga col marito e lo colpisce in testa

Una lite per futili motivi è degenerata martedì mattina in un’abitazione sulla Nazionale dei Giovi, nella frazione di Copreno. Marito e moglie, lui classe ’77, lei classe ’75, entrambi italiani, hanno iniziato a discutere per delle banalità e in breve dalle parole si è passati ai fatti: la donna ha afferrato un pennello da tinteggiatura e ha colpito il coniuge sul capo.

Intervenuto il 118

L’uomo ha contattato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza i cui soccorritori, dopo le prime medicazioni, hanno trasferito il marito all’ospedale di Saronno per le ferite riportate, giudicate guaribili in cinque giorni.

La moglie denunciata per lesioni

Sul fatto hanno compiuto degli accertamenti i Carabinieri della stazione cittadina, che hanno denunciato la moglie per lesioni personali aggravate. Essendo infatti stato utilizzato uno strumento atto a offendere i militari hanno proceduto d’ufficio e non per querela di parte.