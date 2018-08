Lo derubano in strada lui tenta di opporsi e si ferisce. Un automobilista ha avvicinato un 84enne a Bovisio Masciago e con la scusa di vendergli della frutta gli ha sfilato dalle mani il portafogli

Lo derubano in strada

E’ finito al Pronto soccorso il pensionato di 84 anni che la mattina di Ferragosto è stato fermato da un uomo alla guida di una station wagon a Bovisio Masciago e derubato. L’anziano, residente in città, stava percorrendo in bicicletta via Tolmino. Verso le 9 è stato avvicinato da un’automobile: il conducente gli ha proposto di acquistare della frutta

Gli ha preso il porafoglio

L’anziano ha accettato e si è fermato. Dopo aver scelto la merce, è arrivato il momento di pagare. Quando il pensionato ha perto il portafogli, il furfante ha allungato le mani e se ne è appropriato. Come un fulmine è risalito in auto con l’intento di darsela a gambe.

L’anziano ha cercato di fermare l’auto

Il bovisiano 84enne ha cercato di recuperare i propri contanti. Si è aggrappato alla portiera dell’auto per qualche metro nel disperato tentativo di fermarla, ma il conducente non ha esitato e ha tirato dritto. L’anziano è inciampato e ha dovuto mollare la presa. Caduto ha terra ha riportato qualche contusione. Quindi ha allertato il 118.

E’ arrivata l’ambulanza

Sul posto sono accorsi un’ambulanza della Croce rossa di Cesano Maderno e una pattuglia dei carabinieri. Il pensionato è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde. Dopo le medicazioni del caso è stato dimesso con una prognosi di sette giorni

I carabinieri indagano

I carabinieri stanno indagando per cercare di risalire all’identità dell’uomo alla guida, intanto mettono in guardia gli anziani da questi nnuovi stratagemmi e raggiri. Quindi invitano a prestare la massima attenzione quando per strada si viene avvicinati da sconosciuti