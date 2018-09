L’oratorio San Luigi di Binzago, a Cesano Maderno, di nuovo nel mirino dei giovanissimi ladri. Ma questa volta, i ragazzi, due maggiorenni e un minorenne, sono stati denunciati.

L’oratorio di Binzago di nuovo nel mirino dei ladri

Sono due i ragazzi, classe 2000 e 2002, casa in città, che nella notte tra venerdì e sabato sono stati sorpresi dai militari della Tenenza con le bottiglie di Coca Cola che avevano appena rubato dal bar del centro giovanile parrocchiale. Ad attenderli in strada, mentre entravano in azione, una macchina con a bordo un 28enne nato in Brasile ma anch’egli residente in città.

Un passante ha dato l’allarme ai carabinieri

A dare l’allarme ai carabinieri è stato un passante di 34anni: quando ha notato dei movimenti sospetti nel cortile dell’oratorio, ha subito allertato le forze dell’ordine. Nell’attesa che i miliari arrivassero, il 34enne ha visto i due ragazzi scappare fuori dall’oratorio e precipitarsi sulla macchina del complice per poi scappare. I carabinieri, anche grazie all’aiuto della tempestiva e preziosa segnalazione, hanno fermata l’auto dopo un breve inseguimento.

Inseguiti, fermati e denunciati

I tre sono stati denunciati a piede libero per furto. Non è la prima volta, questa estate, che l’oratorio di Binzago viene preso di mira. La prima volta i ladri sono entrati nella notte tra giovedì 26 luglio e venerdì 27, la seconda nel pomeriggio di mercoledì 1 agosto. E se la prima volta sono riusciti a scappare con qualche moneta, bibite e caramelle, nella seconda se ne sono andati a mani vuote ma lasciando dietro di sè il vetro della porta d’ingresso completamente in frantumi.