Grande commozione nel pomeriggio di ieri nella chiesa di Verderio ex Superiore per l’ultimo saluto a Simone Pederzoli, 20enne scomparso all’alba del 4 gennaio dopo un malore accusato la notte di capodanno mentre si trovava a Lisbona con la fidanzata Asia.

L’ultimo saluto a Simone Pederzoli

Una folla di amici ha voluto essere presente per salutare Simone per l’ultima volta. Tanti gli striscioni che lo hanno ricordato, tra i più significativi anche uno preparato dalla fidanzata Asia che è rimasta accanto al giovane fino all’ultimo istante di vita.

Le parole di don Marco Albertoni

Grande commozione anche nelle parole di don Marco Albertoni, giovane sacerdote della comunità pastorale di Paderno, Verderio e Robbiate. “La morte di un amico o di un amato è una pietra che si abbatte sui sogni, sulla fiducia in Dio e sull’innocenza spensierata con cui camminate nella vita – ha affermato rivolgendosi in particolare ai tanti ragazzi presenti – Oggi non dovete trattenere le lacrime, è giusto questo senso di dolore e di rabbia che provate. Domani però rialzatevi, non dovete smettere mai di sognare perché se oggi soffrite significa che sapete amare”, ha concluso il sacerdote.