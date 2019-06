Lunghe code sulla Statale 36 dopo l’ennesimo incidente: ferite due persone. Poco dopo le 15, in base a quanto riportato da Areu, si è verificata una caduta da moto nel tratto Briosco Capriano.

Incidente sulla Super

Un altro incidente sulla Statale 36, nelle ultime settimane già teatro di diversi sinistri, soprattutto nel tratto all’altezza di Briosco dove oggi, giovedì 27 giugno, si è verificato l’ennesimo incidente, questa volta in direzione Lecco.

In questo casi si è trattato, in base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, di una caduta da moto che ha coinvolto due persone: un ragazzo e una ragazza di 25 anni.

Dopo l’incidente sono stati allertati immediatamente i soccorsi, arrivati sul posto con due ambulanze e l’elisoccorso proveniente da Milano. Nel momento in cui scriviamo i sanitari sono ancora sul posto. Le condizioni dei due giovani feriti sarebbero serie ma non gravi.

Lunghe code sulla Statale 36

Pesanti le ripercussioni sul traffico. In direzione Nord si viaggi asu una sola corsia per consentire i soccorsi. Mentre in direzione Sud si formano code per curiosi all’altezza dell’incidente.