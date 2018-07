Un nuovo luogo di culto islamico tra Lissone e Desio? Un quesito che sta tenendo banco, in questi giorni nella zona al confine tra i due Comuni.

La segnalazione è arrivata sulla scrivania del consigliere comunale di Lissone Daniele Fossati (Forza Italia) da alcuni residenti della zona che hanno notato i lavori in corso all’interno di un capannone che si trova su territorio di Desio, a due passi dal confine con Lissone.

Non ha usato mezze parole il capogruppo di Forza Italia all’ipotesi di realizzazione di un centro culturale islamico nella traversa desiana di via Damiano Chiesa.

Non sa nulla, invece, il sindaco di Desio, Roberto Corti, che si è personalmente informato sulla faccenda.

Per la pratica in questione è stata presentata una Cila (Comunicazione d’inizio lavori asseverate, Ndr), di conseguenza immediatamente esecutiva, poi come Comune l’abbiamo bloccata per una richiesta d’integrazione di informazioni sul progetto e sulla divisione degli spazi.