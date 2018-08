E’ morto l’ex primario della Ortopedia dell’ospedale di Carate.

Ottone Fumagalli, direttore dell’unità di Ortopedia e Traumatologia a Carate e all’ospedale di Besana, si è spento all’età di 91 anni. Medico stimato abitava a Moncucco. A Carate aveva lavorato a lungo prima di ritirarsi in pensione. Uomo colto, appassionato di musica (suonava il pianoforte), aveva intrapreso la carriera di medico dopo la laurea in Medicina specializzandosi in ortopedia.

Molte le attestazioni di affetto giunte alla famiglia per un uomo che ha saputo guardare alla professione medica come a una vocazione e alla possibilità di servire i suoi amati pazienti. I funerali sono stati celebrati sabato pomeriggio ad Agliate.