Macherio: auto si schianta contro un palo della luce. L’incidente poco prima di mezzanotte in viale Regina Margherita.

Auto si schianta a Macherio

Incidente ieri sera poco prima della mezzanotte a Macherio, in viale Regina Margherita. Per cause ancora in corso d’accertamento una Bmw con a bordo tre ragazzi di 24, 25 e 28 anni, si è schiantata contro un palo della luce, abbattendolo quasi completamente.

Nessun ferito grave

Sul posto si sono portate l’ambulanza di Seregno soccorso, l’automedica, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente nessuno dei giovani presenti in auto è rimasto ferito gravemente: sono stati tutti accompagnati in ospedale (a Carate e a Desio) in codice verde, quindi in buone condizioni.

Toccherà ora ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.