Macherio, infortunio sul lavoro in cantiere.

E’ successo in mattinata

Macherio, infortunio sul lavoro in cantiere. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11 nel cantiere per la realizzazione della vasca volano tra Macherio e Biassono, in via Volta. Coinvolto un operaio di 49 anni. Sul posto sono subito arrivati ambulanza ed auto medica in codice giallo. L’uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale.