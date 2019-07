Malore a Carate, ciclista investito a Brugherio. Un 60enne e un 57enne in ospedale.

Due gli interventi più seri effettuati nella notte dai soccorritori. Il primo a Carate dove intorno alle 3.30 un uomo di 60 anni si è sentito male in strada, lungo viale Trento Trieste. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto l’ambulanza della croce bianca di Besana. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 60enne, le cui condizioni sono apparse subito buone. E stato comunque trasportato all’ospedale di Desio per accertamenti in codice verde.

Più critiche le condizioni di un 57enne, ciclista, investito intorno alle 6 di questa mattina lungo la Sp3, in territorio di Brugherio. A seguito dell’incidente sul posto sono arrivati i soccorritori della roce bianca di Brugherio e i Carabinieri del gruppo compagnie di Monza. Il 57enne, in base a quanto riportato da Areu, è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo.