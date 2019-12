(foto archivio)

Malore a Carate: muore noto professionista brianzolo. L’uomo, un 69enne, è stato soccorso poco prima delle 17.30 a Carate, presso il ristorante Camp di Cent Pertigh.

Nonostante i soccorsi tempestivi un noto professionista brianzolo, colpito nel tardo pomeriggio di oggi da un grave malore mentre si trovava all’interno del ristorante Camp di Cent Pertigh, è morto in ospedale a Desio poco dopo l’arrivo in codice rosso in ambulanza.

L’uomo, 69 anni, si è sentito male intorno alle 17.30.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati i volontari della croce bianca di Mariano Comense assieme all’automedica.

Il 69enne è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale di Desio dove è spirato poco dopo l’arrivo.