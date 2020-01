Malore a Cesano per una 50enne. La donna è stata soccorsa in via Volta pochi minuti prima delle due e trasportata al San Gerardo.

Malore a Cesano per una 50enne

Una donna di 50 anni è stata portata all’Ospedale San Gerardo di Monza in condizioni serie, ma non in pericolo di vita dopo essersi sentita male nella notte. E’ accaduto a Cesano Maderno. In base alle informazioni rese note dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la 50enne si è sentita male pochi minuti prima delle due in via Volta.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e sul posto sono arrivati i volontari della croce bianca locale assieme al medico: dopo una prima valutazione la 50enne è stata trasferita all’Ospedale di Monza, dove è arrivata attorno alle 2.45, in codice giallo.