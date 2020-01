Grave malore a Desio, in via Caduti di Nassiriya. E’ successo poco prima delle 16.30. Rosso il codice con cui sono stati attivati i soccorsi.

Malore a Desio, paura per un 62enne

Un uomo si è sentito male in prossimità della caserma della Compagnia dei Carabinieri. Immediata la chiamata al servizio d’emergenza. Il 62enne è stato colpito da un grave malore. Sul posto si è portata l’ambulanza con i sanitari dell’Avis Meda, oltre all’automedica. A seguire le operazioni c’erano anche i Carabinieri. Dopo le prime cure sul posto il 62enne è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Desio. Poco dopo un nuovo intervento in via XXIV Maggio, in pieno centro, per un malore che ha colpito questa volta un 34enne, trasportato al San Gerardo di Monza.

