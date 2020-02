Malore a Limbiate: soccorso un bambino di 1 anno. Il piccolo è stato assistito dai volontari della croce bianca di Cesano e poi trasportato in codice giallo all’Ospedale di Desio.

Malore a Limbiate per un bambino di 1 anno

Un bambino di un anno è stato soccorso nella notte in via Napoleone Bonaparte a Limbiate per un malore. La chiamata d’emergenza è arrivata poco prima delle tre e sul posto si sono portati i volontari della croce bianca di Cesano. Dopo le prime cure il bimbo è stato caricato in ambulanza e poi trasportato in codice giallo a Desio per ulteriori accertamenti.

Ragazzo soccorso a Monza

Sempre nella notte, pochi minuti prima delle tre, si segnala anche un intervento di soccorso per un ragazzo di 26 anni che ha accusato un malore in strada a Monza, in via Carnia. Il ragazzo, raggiunto in breve tempo dall’ambulanza, è stato visitato sul posto e poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Sesto San Giovanni.