Malore questa mattina (giovedì 7 marzo) alla scuola primaria Borsellino di Triuggio, si sente male un’insegnante.

Si sente male un’insegnante

Attimi di apprensione questa mattina, presso l’istituto di via De Gasperi, per un malore avvertito da un’insegnante di 45 anni. La maestra si è sentita male poco prima delle 9.30 ed è stata soccorsa dalle colleghe e dal personale della scuola. Chiamato il 118, l’ambulanza è stata attivata in codice giallo.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta in pochi minuti l’ambulanza dell’Avis Meda che ha prestato le prime cure all’insegnante seduta nella zona adibita a refettorio della scuola. Poi la maestra è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Carate Brianza per essere sottoposta agli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.