Malore a Seregno: 43enne finisce in ospedale. Allertati i soccorsi alle 5.40, l’uomo portato a Desio in codice giallo.

Malore a Seregno: 43enne finisce in ospedale

Un uomo di 43 anni ha accusato un malore questa notte a Seregno. La chiamata al 118 intorno alle 5.40: sul posto, in via Porada si è portata tempestivamente un’ambulanza di Seregno soccorso. Dopo i primi accertamenti le condizioni del 43enne sono state giudicate serie ed è stato quindi predisposto il trasporto in ospedale, a Desio, in codice giallo.