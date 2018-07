Tra i diversi interventi del 118 nella notte segnaliamo un malore a Seregno e una aggressione a Vimercate.

Malore a Seregno e aggressione a Vimercate

Un uomo di 36 anni è stato soccorso a Seregno, in stazione, dell’Avis Meda a causa di un malore. L’episodio pochi minuti prime delle 5 di questa mattina. Il 36enne è stato subito raggiunto dagli operatori del 118 che dopo le prime cure del caso sul posto, lo hanno trasferito in codice giallo all’ospedale di Desio.

Sempre nella notte, ma in questo caso nella zona delle Torri Bianche di Vimercate, si è verificata un’aggressione ai danni di una persona di 51 anni. L’evento violento è avvenuto intorno alla 1.20. Immediati i soccorsi e l’intervento delle forse dell’ordine. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e la croce bianca. La persona è stata medicata e portata in ospedale in codice verde per accertamenti.