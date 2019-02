Malore a Seveso, apprensione per un 47enne. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 di oggi, venerdì 8 febbraio, in via 24 Maggio.

Malore a Seveso, arrivano ambulanza e automedica

Sul posto si sono portate un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e un’automedica, allertate in codice rosso. Fortunatamente ai sanitari le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto prospettato ed è stato trasferito in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.