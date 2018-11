Malore questa mattina al cimitero di Camnago, gravissimo un 75enne.

Malore al cimitero

Malore poco dopo le 9 di oggi, sabato 3 novembre, al cimitero di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso. In base a quanto è stato possibile ricostruire un anziano si sarebbe sentito male mentre era al camposanto. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si è portata un’ambulanza del Comitato lentatese della Croce rossa, i cui soccorritori prestato le prime cure al 75enne.

Arresto cardiaco durante il trasporto

Durante il trasporto in ambulanza il 75enne è andato in arresto cardiaco e i soccorritori hanno immediatamente attivato le procedure che si seguono in questi casi. In supporto è arrivata anche l’automedica. L’anziano è stato portato a sirene spiegate in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravissime.