Malore alla guida anziano finisce contro auto in sosta

Si è sentito male mentre era guida, è finito contro un’auto parcheggiata. E’ andato in Pronto soccorso in ospedale in codice giallo il pensionato di 87 anni che martedì alle 11,30 è perso il controllo della sua “Fiat Punto” in via Montello a Bovisio Masciago. L’incidente è avvenuto alle 11,35.

Ha perso il controllo in via Montello

Dalle prime ricostruzioni della Polizia locale, l’anziano stava percorrendo la strada in direzione della stazione, quando ha accusato il malore che lo ha fatto sbandare. La Punto è finita contro una “Peugeot” parcheggiata e di proprietà di un limbiatese che molto probabilmente l’aveva lasciata lì per recarsi al lavoro in treno.

Ambulanza in codice giallo

Sul posto è accorsa subito un’ambulanza che ha provveduto ad accompagnare il pensionato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio dove è stato subito ricoverato. Intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale che ha eseguito i rilievi dell’incidente e sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.