Malore a bordo di un furgone

L’ambulanza della Croce Rossa di Cantù è intervenuta intorno alle 20.30 a Giussano lungo la Novedratese, poco dopo via delle Tofane, per soccorrere una persona a bordo di un furgone che ha avuto un malore. Ad allertare i soccorsi un altro automobilista che ha atteso l’arrivo dell’ambulanza. Rilevati i parametri, il 54enne è stato sottoposto alle prima cure sul posto e poi è stato accompagnato in ospedale in codice giallo. Nulla di grave fortunatamente.

Per prestare i soccorsi al 54enne il traffico ha ovviamente subito dei rallentamenti, ma tutto si è risolto senza gravi problemi.