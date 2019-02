Malore allo stadio durante la partita del figlio, grave un 52enne. L’uomo si è sentito male allo stadio di via Busnelli a Meda.

In base a quanto è stato possibile ricostruire finora, il 52enne è stato colto da malore intorno alle 16.25 di oggi, sabato 16 febbraio, mentre si trovava allo stadio di via Busnelli dove era in corso una partita di calcio tra due squadre della categoria 2007 in cui milita il figlio. Subito sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso e un’automedica. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure al 52enne, lo hanno trasferito all’ospedale di Desio in codice rosso. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, sarebbero gravi.