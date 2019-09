Malore e caduta in via San Martino, due persone sono state soccorse questa mattina (mercoledì 18 settembre) nella stessa via e nello stesso momento.

Malore e caduta

Due ambulanze sono intervenute questa mattina a Biassono, in via San Martino, in pieno centro. La chiamata al numero unico è partita poco dopo le 10.30 per soccorrere un uomo che ha avvertito un malore e una donna caduta dalla bicicletta. In attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso la donna, di 76 anni residente in paese, è stata assistita da alcuni passanti che l’hanno fatta sedere su una panchina proprio davanti al Museo di Biassono, nei pressi del Comune.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate due ambulanze. La Croce verde lissonese, che ha soccorso un uomo di 44 anni che ha avvertito un malore a causa di un’intossicazione etilica. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale a Carate Brianza per essere sottoposto agli accertamenti del caso. I Volontari di Vimercate si sono invece occupati della 76enne caduta dalla bici. Dopo averle provato tutti i parametri, hanno appurato che l’anziana stava bene e non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale.

Malore anche a Macherio

Nella stessa mattina si è verificato anche un malore a Macherio, in via Volta. Soccorso una donna di 37 anni sempre dalla Croce verde di Lissone.

