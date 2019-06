Malore fatale in officina a Seveso, muore l’ex carabiniere Vincenzo D’Addio, 73 anni.

Va in officina, poi il malore fatale

L’uomo, residente in corso Isonzo, si era recato nell’officina meccanica di fronte a casa per risolvere un problema dell’auto. Ma mentre attendeva di essere servito ha improvvisamente accusato un malore e inutili sono stati i soccorsi e la corsa in ospedale. “Era un nostro cliente ed era venuto qui perché l’auto gli dava qualche problema. Dovevamo prima sbrigare un lavoro, per cui lo abbiamo fatto accomodare nel nostro salottino”, dicono dall’officina. Durante l’attesa, però, il malore fatale.

ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA OGGI, MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019