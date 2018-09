Malore fatale in strada: muore un 79enne, E’ accaduto intorno alle 6 di questa mattina a Limbiate, in via Monte Generoso.

Malore fatale in strada per un 79enne. E’ accaduto questa mattina all’alba a Limbiate. L’uomo, secondo quanto riportato dal sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, si è sentito male in via Monte Generoso. La chiamata al numero di emergenza è arrivata alle 6.07 e sul posto sono arrivati i soccorritori della croce bianca di Cesano e l’auto con il medico a bordo. Nonostante i tentativi per salvargli la vita per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

