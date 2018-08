Malore in auto, finisce contro una colonna del portico. Apprensione questo pomeriggio a Seregno per un 43enne che si è sentito male mentre era a bordo della sua auto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato in piazza Roma.

Malore in auto in piazza Roma

In base a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell’auto a causa di una malore e finendo con la parte frontale dell’auto contro una colonna del portico. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito. Per soccorrerlo è stata attivata un’ambulanza dell’Avis Meda, ma dato che le sue condizioni sono apparse particolarmente critiche è stato ritenuto opportuno anche l’intervento dell’elisoccorso.

Elisoccorso alla Porada

L’elicottero è atterrato nell’area verde in via alla Porada, dove il ferito è stato trasferito in ambulanza per poi essere soccorso dall’equipe medico sanitaria. Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, i soccorritori lo hanno trasferito in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano.