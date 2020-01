Malore in azienda, un 56enne perde la vita in via Ozanam. E’ successo ieri mattina, martedì, a Concorezzo: era un dipendente della “Giovanardi Spa”.

Inutili i soccorsi

Il malore, un infarto, si è verificato poco prima delle 8 all’interno della ditta “Giovanardi Spa”, una delle più longeve del territorio. Un 56enne residente in città ha accusato un malore improvviso: sul posto si sono precipitati un’ambulanza e un’automedica, accorse in codice rosso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Una tragedia che ha shockato tutta la “Giovanardi Spa”. Solo pochi mesi fa la ditta, leader nella produzione e nella realizzazione di espositori e vetrine, aveva festeggiato i 100 anni di attività con una mostra interna all’azienda, situata in via Ozanam 35.