Malore in cantiere, soccorso un operaio 28enne. E’ successo poco fa a Seregno, nella centralissima via Santino De Nova. L’operaio era al lavoro in un cantiere per la ristrutturazione di una casa indipendente in via De Nova, nel centro storico di Seregno. Ha accusato un malore improvviso. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 17 in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza – urgenza.

Vigili del Fuoco sul posto

Sul posto l’autoambulanza di Seregno soccorso, l’automedica e la Polizia Locale. Ma è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati in via De Nova con due mezzi. L’uomo si è infatti sentito male al primo piano dell’immobile in fase di ristrutturazione e i pompieri hanno dovuto calarlo in strada servendosi di un toboga.