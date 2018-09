Malore in casa, giussanese all’ospedale in gravi condizioni.

Malore in casa, giussanese all’ospedale in gravi condizioni. Ambulanza e auto medica questa mattina in via Alfieri a Birone. Medici e infermieri sono intervenuti dopo la chiamata al 112 arrivata attorno alle 10. I soccorritori di Seregno Soccorso e dell’auto medica di Desio hanno trovato in arresto cardiaco un uomo che si è sentito male in casa. I medici hanno subito prestato le manovre rianimatorie e usato il defibrillatore. Piuttosto gravi le sue condizioni. Il giussanese è stato portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.