Malore in stazione per un 68enne. L’uomo è stato soccorso intorno a mezzanotte e mezza e poi portato all’ospedale di Desio in codice verde.

Malore in stazione per un 68enne

Lieve malore nella notte tra martedì 14 gennaio e oggi, mercoledì, a Lentate per un uomo di 68 anni ,soccorso intorno a mezzanotte e mezza in stazione. Il personale medico della croce rossa locale, dopo la chiamata ai soccorsi, è arrivato sul posto in codice giallo e ha subito prestato le prime cure al 68enne, le cui condizioni sono fortunatamente migliorate nel giro di pochi minuti.

L’uomo è stato precauzionalmente trasportato all’ospedale di Desio per ulteriori accertamenti in codice verde.