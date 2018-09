Malore in strada: 34enne in ospedale. E’ successo questa mattina all’alba a Varedo, in via Circonvallazione.

Malore in strada per un 34enne questa mattina all’alba. L’uomo si trovava in via Circonvallazione a Varedo quando si è sentito male e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 della croce bianca di Cesano che hanno prestato le prime cure. Il 34enne è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in condizioni serie all’ospedale.