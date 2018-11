Malore in strada gravissimo bovisiano di 57 anni. E’ successo oggi alle 12 in via Marangoni l’uomo è in coma al San Gerardo

Si è sentito male mentre passeggiava in via Marangoni a Bovisio Masciago e giunto all’altezza del capannone abbandonato Aste dorate, è caduto a terra. Sono gravissime le condizioni di un 57enne residente in città che ha accusato l’improvviso malore pochi minuti dopo le 12 di oggi, giovedì 22 novembre.

Per sorrerere il bovisiano, nella traversa di via Roma, a poche decine di metri dal centro cittadino, è accorsa un’ambulanza della Misericordia di Arese con il supporto dell’auto medica. Il 118 è stato inizialmente allertato in codice giallo ma una volta sul posto, i sanitari si sono resi conti che la situazione era molto grave.

Dopo aver stabilizzato il 57enne, i soccorritori sono corsi in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza dove l’uomo è stato ricoverato in coma, la prognosi è riservata