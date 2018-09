Malore in via Dante a Veduggio, gravissimo anziano.

Malore in strada, gravissimo un anziano

Rosso il codice con cui intorno alle 13.42 sono stati attivati i soccorsi per soccorrere un anziano di Veduggio. Grande apprensione per le condizioni del pensionato. Sull’intervento si sono portati i soccorritori della Croce Rossa di Lentate. Non si conoscono ancora le generalità in quanto l’uomo, senza documenti, stava passeggiando lungo via Dante quando si è accasciato. Chi vive nella zona ha chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Rossa di Lentate, anche l’automedica.

Praticato il massaggio cardiaco

Gli operatori del 118 hanno praticato il massaggio cardiaco prima di caricare l’anziano sull’ambulanza. Nel frattempo hanno cercato di raccogliere informazioni per identificarlo Probabilmente l’uomo vive in zona.