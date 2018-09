Attimi di paura per un anziano colto da malore in strada.

Allarme rosso in via Cadore pochi minuti dopo le 13

Il pensionato si è accasciato a terra lungo via Cadore, all’altezza di via Lombardia, pochi minuti dopo le 13. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica, allertate in codice rosso. Inizialmente, infatti, le condizioni del pensionato, un 76enne residente in città, erano parse gravi.

Le condizioni del pensionato sono migliorate

Mano a mano che sono passati i minuti, però, le condizioni dell’anziano sono andate stabilizzandosi. Alla fine è stato portato all’ospedale in codice verde per essere sottoposto a ulteriori accertamenti.