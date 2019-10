Ex segretario del Pd di Seregno soccorso in strada per un malore. Si tratta di Antonio Colzani, 66 anni. Il personale del 118 intervenuto sul posto in codice rosso.

Malore in strada per l’ex segretario del Pd di Seregno

Grave malore per l’ex segretario del Pd di Seregno. Antonio Colzani, 66 anni, è stato soccorso poco dopo le 11.30 in via Cavour dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e automedica in codice rosso.

Colzani si è sentito male proprio davanti al Teatro San Rocco: a seguito del malore è caduto a terra e ha picchiato la testa. Sul posto sono accorsi i volontari della croce verde lissonese e il medico che, dopo gli accertamenti, ha disposto il trasferimento all’Ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni del 66enne sembrerebbero gravi.

Colzani è stato raggiunto in brevissimo tempo anche dalla moglie, Laura Borgonovo, Consigliere comunale e capogruppo della lista civica Cambia Seregno.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI