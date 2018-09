Malore in strada per tre persone. Soccorse dal 118, in due sono finite in ospedale per accertamenti.

Malore in strada per tre persone

Sono tre gli interventi del 118 da segnalare questa notte in Brianza. Tutti per malore.

Poco prima dell’una è stato soccorso un 36enne a Cesano Maderno. L’uomo si è sentito male in strada, in piazza Monsignor Arrigoni ed è stato soccorso dalla croce bianca di Cesano. Portato in ospedale a Desio per alcuni accertamenti il 36enne sarebbe in buone condizioni. Un’ora più tardo a Desio un altro malore: questa volta di una donna di 58 anni. I sanitari della croce verde di Lissone fortunatamente hanno terminato l’intervento sul posto, in via Matteotti: non c’è stato bisogno infatti di ricorrere alle cure ospedaliere.

Infine alle 2.20 un 27enne si è sentito male a Giussano in piazza Cadorna. A soccorrere il giovane ci ha pensato la l’ambulanza di Seregno soccorso e sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Il 27enne è stato accompagnato in ospedale in codice verde.