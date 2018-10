Malore in strada per un 26enne a Cesano Maderno. Il ragazzo soccorso e portato in ospedale a Desio.

Un solo intervento da parte dei volontari del 118 questa notte in Brianza. Si è trattato di un malore in strada che si è verificato intorno all’una. Vittima un ragazzo di 26 anni che si è sentito male in via Monteverdi. Sul posto gli uomini della croce bianca di Cesano, coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo le prime cure il giovane è stato trasportato in ospedale a Desio per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.