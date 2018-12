Malore per un 85enne a Cesano. E’ accaduto intorno alle 15.30 in via Marangoni. L’uomo, subito soccorso da ambulanza e automedica, è gravissimo.

Malore per un anziano di 85 anni questo pomeriggio a Cesano Maderno. L’uomo si è improvvisamente accasciato a terra mentre, a quanto sembra, si trovava nel giardino della sua abitazione. Le condizioni dell’anziano, all’arrivo dei soccorritori, purtroppo sono apparse molto gravi.

L’85enne ha avuto con tutta probabilità un arresto cardiaco. Il personale dell’ambulanza ha subito iniziato il massaggio cardiaco. Una volta stabilizzato l’ambulanza è ripartita verso l’ospedale di Desio, dove l’anziano è arrivato in codice rosso.