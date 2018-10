Malore in Valassina per un 28enne. Il giovane soccorso questa notte alle 4. Ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Un giovane di 28 anni è stato soccorso questa notte lungo la Valassina, nel tratto compreso tra Carate e Verano. Il ragazzo, alla guida della sua auto, si è sentito male intorno alle 4. Immediati i soccorsi pre-allertati in codice rosso. Sul posto l’ambulanza di Seregno Soccorso e l’automedica. Dopo le prime cure il giovane si è ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.