Malore mentre pedala, 85enne finisce in ospedale

E’ stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio l’anziano ultraottantenne caduto dalla sua bicicletta mentre pedalava in via Milano a Cesano Maderno. L’infortunio è avvenuto all’altezza della Piazzetta della pace, a due passi dalla centralissima piazza Arese. Intorno alle 15 di oggi, lunedì 15 luglio, l’85enne ha perso l’equilibrio ed è piombato sull’asfalto. Alcuni passanti hanno dato subito l’allarme e hanno fatto scattare i soccorsi.

Soccorsi attivati in codice rosso

Molto probabilmente l’accidentale caduta dell’85enne è stata la conseguenza di un malore improvviso. In seguito alla caduta rovinosa l’anziano si è procurato una brutta ferita alla testa, che ha fatto scattare i soccorsi in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza – urgenza. Subito sul posto un’ambulanza della Croce d’argento di Limbiate e un’automedica. Visitato sul posto e stabilizzato dal personale del 118, il cesanese è stato trasportato in ospedale a Desio in un più rassicurante codice giallo. La Polizia locale, intervenuta tempestivamente, è ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.