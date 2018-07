Venerdì verso le 9.30 elisoccorso a Meda per un 77enne colto da malore.

Uomo colto da malore, arriva l’elisoccorso

Momenti di apprensione, venerdì mattina verso le 9.30, in via Matteotti all’altezza del civico 61. Un 77enne medese ha avvertito un malore mentre saliva sull’auto di un conoscente, con il quale avrebbe dovuto sbrigare delle commissioni. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e l’elisoccorso del “118”, atterrato in via Angeli Custodi. Sul posto gli agenti della Polizia locale per ricostruire l’accaduto. Il medese è stato trasportato in elisoccorso al Niguarda.