Malore negli spogliatoi per un 60enne. E’ accaduto questa sera a Verano Brianza, all’interno del centro sportivo Folgore Caratese di via Dante Alighieri. Sul posto ambulanza e automedica.

Malore negli spogliatoi per un 60enne

Un uomo di 60 anni si è sentito male questa sera, poco dopo le 21, al centro sportivo Folgore Caratese di via Dante Alighieri a Verano. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne si trovava negli spogliatoi insieme ai compagni di squadra dopo aver terminato una partita a pallone. Quando improvvisamente ha accusato un malore.

In breve sono arrivate l’ambulanza proveniente da Giussano e l’automedica, entrambe pre-allertate in codice giallo. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti e un elettrocardiogramma effettuato sul posto, la situazione è apparsa meno grave del previsto e il 60enne è stato portato a Carate per ulteriori approfondimenti, ma in codice verde, quindi in buone condizioni generali.